Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe von einer Baustelle in der Karlsruher Oststadt Buntmetall in Form von Kupferkabeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge machten sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr wohl zunächst an einem Stromaggregat der Baustelle in der Gottesauer Straße zu schaffen. Dann entwendeten die Täter mehrere Meter Kupferkabel, welche zwischen der Baustelle und einem Gartenweg gelagert waren.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe bei der Tautauführung mit einem geeigneten Fahrzeug unterwegs waren und Werkzeuge mit sich führten.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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