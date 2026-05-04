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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Sonntagnachmittag einen 28-jährigen Autofahrer in Hildburghausen. Da ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 28-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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