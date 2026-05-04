LPI-SHL: Positiver Drogenvortest
Hildburghausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Sonntagnachmittag einen 28-jährigen Autofahrer in Hildburghausen. Da ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 28-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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