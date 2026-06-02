Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 87-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Karlsruher Waldstadt schwer verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 09:00 Uhr auf der Kolberger Straße und suchte offenbar nach einem Parkplatz. Beim Rückwärtsfahren übersah er wohl die Frau, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Pkw die Fahrbahn zu Fuß überqueren wollte. Die Seniorin wurde mit dem Heck des Fahrzeugs erfasst und stürzte auf den Boden. Infolge des Sturzes erlitt sie Kopfverletzungen und eine Armfraktur.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

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