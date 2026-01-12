Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte von Samstag, 10.01.2026 auf Sonntag, 11.01.2026 vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Von-Rosen-Straße in Queraufstellung geparkten, blauen PKW Peugeot 208. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

