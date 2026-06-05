Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Mehrere Verletzte nach Brand in Unterkunft

Karlsruhe (ots)

Ein Brand in einem Gebäude in Malsch sorgte in der Nacht auf Freitag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Fünf Personen verletzten sich dabei, ein 31-Jähriger schwer.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich der 31-Jährige gegen 01:40 Uhr in seinem Zimmer einer Pension in der Durmersheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündeten sich hierbei die auf dem Herd befindlichen Speisen und lösten einen Brand in seinem Zimmer aus.

Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, noch bevor es auf weitere Zimmer oder Gebäudeteile übergreifen konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäudeinneren zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten vier weitere Bewohner der Pension leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Löscharbeiten evakuierten die Einsatzkräfte das mit rund 19 Personen belegte Gebäude vorübergehend, darunter auch die fünf Verletzten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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