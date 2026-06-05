Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim - 21-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger versuchte sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 35 bei Gondelsheim einer Polizeikontrolle zu entziehen und verursachte kurz darauf alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall, bei dem er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht verletzt wurde. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Polizeistreife gegen 21:00 Uhr einen Pkw Hyundai auf der B 35 bei Helmsheim kontrollieren. Trotz Anhaltesignalen beschleunigte der Fahrer sein Auto stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gondelsheim. Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über den Hyundai und fuhr nach rechts gegen eine Schutzplanke. Im weiteren Verlauf drehte sich das Auto mehrfach und blieb letztendlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Der unverletzte 21-Jährige konnte unmittelbar danach vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstanden am Pkw und der Schutzplanke ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 32.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten war die B 35 zwischen Brettener Straße und Ortsausgang Gondelsheim unter anderem aufgrund des großen Trümmerfeldes rund drei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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