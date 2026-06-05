PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim - 21-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger versuchte sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 35 bei Gondelsheim einer Polizeikontrolle zu entziehen und verursachte kurz darauf alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall, bei dem er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht verletzt wurde. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Polizeistreife gegen 21:00 Uhr einen Pkw Hyundai auf der B 35 bei Helmsheim kontrollieren. Trotz Anhaltesignalen beschleunigte der Fahrer sein Auto stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gondelsheim. Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über den Hyundai und fuhr nach rechts gegen eine Schutzplanke. Im weiteren Verlauf drehte sich das Auto mehrfach und blieb letztendlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Der unverletzte 21-Jährige konnte unmittelbar danach vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstanden am Pkw und der Schutzplanke ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 32.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten war die B 35 zwischen Brettener Straße und Ortsausgang Gondelsheim unter anderem aufgrund des großen Trümmerfeldes rund drei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:38

    POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in Neuburgweier ein. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine im 2. Obergeschoss gelegene Wohnung. Die Diebe durchwühlten ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:10

    POL-KA: (KA) Malsch - Mehrere Verletzte nach Brand in Unterkunft

    Karlsruhe (ots) - Ein Brand in einem Gebäude in Malsch sorgte in der Nacht auf Freitag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Fünf Personen verletzten sich dabei, ein 31-Jähriger schwer. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich der 31-Jährige gegen 01:40 Uhr in seinem Zimmer einer Pension in der Durmersheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündeten sich hierbei die auf dem Herd ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren