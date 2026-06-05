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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - 58-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte griffen in Rheinstetten-Forchheim in der Nacht auf Freitag einen 58-Jährigen an und fügten ihm schwere Verletzungen zu.

Der 58-Jährige hatte zuvor wohl eine Gaststätte in der Hauptstraße besucht und beabsichtigte gegen 02:10 Uhr offenbar zu seinem Auto zu gehen. Hierbei geriet er aus bislang unbekannten Gründen wohl mit vier bislang unbekannten Männern in Streit. In dessen Verlauf sollen ihn die Männer mehrfach geschlagen und getreten und die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung verlassen haben. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Geschädigten zunächst vor Ort und transportierten ihn anschließend mit schweren Verletzungen im Bauchbereich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Polizeiposten Rheinstetten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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