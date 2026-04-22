Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Mädchen wieder da

Aachen/Düren (ots)

Seit Dienstagnachmittag (21.04.2026) hat die Polizei Aachen öffentlich nach zwei Mädchen gesucht.

Beide Mädchen wurden gestern Abend wohlbehalten in der Dürener Innenstadt angetroffen und zu ihren Eltern zurückgebracht. Hinweise auf Straftaten gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Mädchen wird hiermit zurückgenommen. (kg)

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