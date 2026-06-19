POL-OG: Offenburg - Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen
beschleunigtes Verfahren - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Offenburg (ots)
Gemeinsam sollen sich zwei Männer am Dienstagnachmittag in die Verkaufsräume eines Baumarktes in der Max-Planck-Straße begeben haben, um Werkzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro zu entwenden. Der 33-jährige Tatverdächtige soll zuerst die Diebstahlsicherung unter Verwendung eines Cuttermessers entfernt haben, bevor sein 31-jähriger Begleiter die fast 20 Werkzeuge in einen mitgeführten Rucksack steckte. Beide Tatverdächtige konnten zeitnah durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg im Eingangsbereich und in einem nahegelegenen Gebüsch vorläufig festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde für die beiden rumänischen Staatsbürger ein beschleunigtes Verfahren beantragt, das am Folgetag beim Amtsgericht in Offenburg durchgeführt wurde. Bei der Gerichtsverhandlung wurden die beiden Männer wegen Diebstahls mit Waffen zu Freiheitsstrafen von sechs bzw. sieben Monaten mit Bewährung verurteilt.
/vo
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