PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Sonderkontrollaktion am Wochenende erneut in Wermelskirchen

Wermelskirchen (ots)

Bereits zum dritten Mal in dieser Motorradsaison findet die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in Wermelskirchen statt. Am Sonntag (21.06.) wird die Kontrollstelle auf dem Gelände der Feuerwehr in Kreckersweg an der L 101 eingerichtet.

Bei den beiden vorangegangenen Sonderkontrollaktionen Ende April und Ende Mai hatte die Polizei drei Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren verhängt sowie zwölf Verwarngelder gegen Motorradfahrende ausgesprochen.

Die Sonderkontrollaktion dient auch als Austausch zwischen der Polizei Rhein-Berg und Bikerinnen und Bikern. Dieses Zusammenkommen hat sich seit Jahren bewährt.

Zusätzlich haben Motorradfahrende am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr die Möglichkeit, vom TÜV Rheinland und der Feuerwehr Wermelskirchen über die Themen technische Veränderungen an Krädern und Erste Hilfe nach einem Unfall informiert zu werden.

Oberstes Ziel der Aktion ist die Verhinderung von schweren Motorradunfällen mit gravierenden Folgen für Bikerinnen und Biker und ihre Familien. Der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg nutzt die vielen Gespräche deshalb auch, um für eine vorausschauende und angepasste Fahrweise zu werben.

Die Abschlussveranstaltung der Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr wird im September (06.09.) in Leichlingen-Witzhelden durchgeführt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 12:51

    POL-RBK: Rösrath / Lohmar - Pkw verunfallt auf der Flucht vor der Polizei

    Rösrath/Lohmar (ots) - Gestern Nachmittag (16.06.) gegen kurz nach 14:00 Uhr sollte ein Pkw im Bereich der Sülztalstraße in Rösrath durch Beamte des Verkehrsdienstes im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer des Pkw der Marke Audi missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:01

    POL-RBK: Odenthal - Schulcontainer aufgebrochen

    Odenthal (ots) - Unbekannte haben an und in Schulcontainern große Schäden verursacht. Sie hatten mehrere Türen aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gestern Morgen (16.06.), gegen 07:45 Uhr, rief der Hausmeister der Realschule die Polizei. Er meldete den Einbruch in Container, die sich auf einem Sportplatz an der Bergisch Gladbacher Straße befinden. Mehrere Außentüren und weitere Türen innerhalb der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren