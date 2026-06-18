Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Sonderkontrollaktion am Wochenende erneut in Wermelskirchen

Wermelskirchen (ots)

Bereits zum dritten Mal in dieser Motorradsaison findet die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in Wermelskirchen statt. Am Sonntag (21.06.) wird die Kontrollstelle auf dem Gelände der Feuerwehr in Kreckersweg an der L 101 eingerichtet.

Bei den beiden vorangegangenen Sonderkontrollaktionen Ende April und Ende Mai hatte die Polizei drei Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren verhängt sowie zwölf Verwarngelder gegen Motorradfahrende ausgesprochen.

Die Sonderkontrollaktion dient auch als Austausch zwischen der Polizei Rhein-Berg und Bikerinnen und Bikern. Dieses Zusammenkommen hat sich seit Jahren bewährt.

Zusätzlich haben Motorradfahrende am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr die Möglichkeit, vom TÜV Rheinland und der Feuerwehr Wermelskirchen über die Themen technische Veränderungen an Krädern und Erste Hilfe nach einem Unfall informiert zu werden.

Oberstes Ziel der Aktion ist die Verhinderung von schweren Motorradunfällen mit gravierenden Folgen für Bikerinnen und Biker und ihre Familien. Der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg nutzt die vielen Gespräche deshalb auch, um für eine vorausschauende und angepasste Fahrweise zu werben.

Die Abschlussveranstaltung der Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr wird im September (06.09.) in Leichlingen-Witzhelden durchgeführt. (bw)

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