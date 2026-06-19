Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach- Öffentlichkeitsfahndung

Gernsbach (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind seit dem vergangenen Wochenende auf der Suche nach Samantha H. Die 14-Jährige ist seit dem 13.6. nicht mehr zu ihrem Mädchenheim in Gernsbach zurückgekehrt. Zeugen hatten sie zwischenzeitlich in Gernsbach, Gaggenau und Rastatt gesehen. Darüber hinaus bestehen Bezüge nach Karlsruhe. Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß. Sie trägt langes, lockiges Haar, das aktuell etwas heller gefärbt ist. Sie dürfte mit einem blauen T-Shirt der Marke Adidas und einer hellen Hose bekleidet sein. Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahm gebeten.

Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gemsbach-vermisstenfahndung/

/ya

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