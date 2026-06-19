POL-OG: Rastatt - Brand auf Kombibad-Baustelle
Rastatt (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einer Baustelle eines Schwimmbads in Rastatt zu einem Brand. Ein vorbeifahrender Zeuge meldete gegen 3:50 Uhr das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich auf einer provisorischen Decke eines Schwimmbeckens neben verschiedenen Baustoffen auch Baumaschinen befunden haben. Eine dieser Maschinen soll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein technischer ursächlich für das Feuer gewesen sein. Die genauen Hintergründe der Brandentstehung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.
/lh
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