Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Streitigkeiten am Bahnhof - Kinder anschließend unter Schock

Traben-Trarbach (ots)

Am Montag, den 1. Juni, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei Zell über Notruf mitgeteilt, dass es am Bahnhof in Traben-Trarbach zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gruppe Jugendlicher auf Klassenfahrt war und sich am Bahnhof versammelt hatte. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann befand sich mit zwei weiteren Männern ebenfalls am Bahnhof, als ihm nach jetzigem Kenntnisstand ein Feuerzeug in das Gleisbett fiel. Der 63-Jährige forderte eine 12-jährige Schülerinnen auf, das Feuerzeug zu holen. Diese zeigte jedoch keine Reaktion, sodass der Mann einen bislang unbekannten kleineren Gegenstand aus seiner Tasche gezogen haben soll. Aus Angst kam sie der Aufforderung nach und holte das Feuerzeug. Im Anschluss entstand eine lautstarke Schreierei zwischen den beiden Gruppen.

Mehrere Schülerinnen waren aufgrund der Gesamtsituation augenscheinlich aufgewühlt und verängstigt. Eine weitere 12-jährige Schülerin musste zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Kinder wurden vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Zudem erfolgte eine psychosoziale Betreuung durch Fachkräfte. Im Anschluss wurden die Kinder in die Obhut der Lehrkräfte übergeben. Die Ermittlungen dauern an - auch hinsichtlich des vermeintlichen Gegenstands, den der Mann aus seiner Tasche gezogen haben soll.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Zell unter 06542 98670 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell