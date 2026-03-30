Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: Brand auf Werksgelände schnell gelöscht - keine Gefahr für Bevölkerung

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 29.03.2026, hat es auf einem Werksgelände an der Wunstorfer Straße in Seelze gebrannt. Die Betriebsfeuerwehr löschte das Feuer zügig. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Seelze wurde der Brand gegen 20:05 Uhr gemeldet. Betroffen war ein technischer Anlagenteil in einer Halle. Die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens konnte das Feuer schnell löschen.

Ein Austritt von Chemikalien fand nicht statt. Es wurden weder Personen verletzt noch entstand ein Gebäudeschaden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. /trim

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