FW-NE: Marcel Breuer wird stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst

Kaarst (ots)

- Marcel Breuer für die nächsten 6 Jahre zum neuen stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Kaarst ernannt - Wichtiges Amt zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Kaarst - Arbeitet gemeinsam mit dem Leiter der Feuerwehr, Andreas Kalla, an der strategischen Weiterentwicklung

Kaarst, 5. Februar 2026 - Der Stadtrat Kaarst hat in seiner heutigen Sitzung Marcel Breuer zum neuen stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst ernannt. Die Ernennung gilt für sechs Jahre und wurde durch Bürgermeister Christian Horn-Heinemann per Urkunde offiziell bestätigt. Marcel Breuer tritt damit die Nachfolge von Christoph Johnen als bisherigem Stellvertreter an. Christoph Johnen bleibt auch in Zukunft ein wichtiger und hoch geschätzter Mitarbeiter der Feuerwehr Kaarst mit Schwerpunkt auf dem vorbeugenden Brandschutz und der Einsatzplanung.

Marcel Breuer, 38 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern, ist seit 2002 Mitglied der Feuerwehr Kaarst. Nach seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr wechselte er mit 18 Jahren in die Einsatzabteilung, übernahm 2020 die stellvertretende Löschzugführung und wurde 2022 Löschzugführer in Kaarst. Heute ist er ausgebildeter Stadtbrandinspektor - die höchste Qualifikationsstufe bei der freiwilligen Feuerwehr.

"Als ich bei der Feuerwehr angefangen habe, habe ich mir nicht träumen können, eines Tages stellvertretender Leiter zu werden", sagt Breuer. "Aber rückblickend war der Einstieg bei der Feuerwehr die beste Entscheidung meines Lebens. Ich freue mich darauf, neben dem Tagesgeschäft in Zukunft auch die strategische Weiterentwicklung unserer Feuerwehr mitzugestalten."

Als stellvertretender Leiter der Feuerwehr übernimmt Marcel Breuer wichtige Pflichtaufgaben der Stadt Kaarst. Dazu zählen insbesondere:

- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft innerhalb des Stadtgebiets - Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung, die den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Einsatzmitteln, Personal und Standorten analysiert und Grundlage für die Entwicklung des örtlichen Brandschutzes ist - Motivation und Betreuung der bestehenden Feuerwehrmitglieder - Gewinnung neuer Mitglieder für den aktiven Dienst

In seiner neuen Funktion arbeitet Marcel Breuer eng mit Andreas Kalla zusammen, der bislang vor allem den verwaltungsrechtlichen Schwerpunkt der Feuerwehrarbeit verantwortet, während Breuer bisher eher technische Themen betreute. Als erstes gemeinsamen Projekt wollen beide die bisherige Organisationsstruktur der Feuerwehr analysieren und Aufgabengebiete neu zuschneiden.

"Marcel und ich verstehen uns blind", so Kalla. "Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Feuerwehr Kaarst nicht nur 24 Stunden am Tag einsatzbereit bleibt, sondern dass Kaarst ein sicherer sowie lebens- und liebenswerter Ort ist. Wir fahren knapp 600 Einsätze pro Jahr. Mit rund 150 Einsatzkräften, 20 Mitgliedern in der Unterstützungseinheit, 40 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und 30 Kindern in der Kinderfeuerwehr sind wir hervorragend aufgestellt. Auf diesem Fundament basierend können wir in eine gute Zukunft schauen."

Bürgermeister Christian Horn-Heinemann gratulierte Breuer zur Ernennung und dankte gleichzeitig allen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für ihr großes Engagement: "Die Feuerwehr Kaarst steht für Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Professionalität - Werte, die durch Führungspersönlichkeiten wie Andreas Kalla und Marcel Breuer verkörpert werden."

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell