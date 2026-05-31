POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung - 17-jähriger Jugendlicher aus Trier wohlbehalten angetroffen
Trier (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 17-jährigen Jugendlichen aus Trier wird eingestellt. Die Person konnte wohlbehalten im Stadtgebiet Trier angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
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