Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung - 17-jähriger Jugendlicher aus Trier wohlbehalten angetroffen

Trier (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 17-jährigen Jugendlichen aus Trier wird eingestellt. Die Person konnte wohlbehalten im Stadtgebiet Trier angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

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