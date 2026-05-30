Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der A64

Trier (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, um 06:41 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Schweich ein Falschfahrer auf der A64 im Bereich der Biewerbachtalbrücke gemeldet. Das Fahrzeug befuhr hierbei die Richtungsfahrbahn Hermeskeil falsch in Richtung Luxemburg.

Bei dieser Falschfahrt wurde zumindest ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

Es konnte ein Fahrzeug, das dieser Falschfahrt zuzuordnen sein dürfte, abseits der Autobahn angetroffen werden. Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier und die Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

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