Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sieben Festnahmen wegen des Verdachts der Betäubungsmittelkriminalität

Wittlich (ots)

Die Kriminalinspektion Wittlich führte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier seit mehreren Monaten ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Betäubungsmittelkriminalität gegen eine Gruppe von Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 42 Jahren. Am Mittwochnachmittag, dem 27. Mai, gelang der Polizei schließlich ein erfolgreicher Schlag gegen die Gruppe. Mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei wurden auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Römerstraße in Wittlich schließlich sechs Tatverdächtige nach einem Drogengeschäft vorläufig festgenommen.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme wurden vier weitere Tatverdächtige ebenfalls vorläufig festgenommen. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei mehreren Hausdurchsuchungen im Raum Eifel-Mosel-Hunsrück unter anderem Betäubungsmittel im mittleren zweistelligen Kilobereich sowie eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme sicher und ein Auto sicher. Bei den sichergestellten Betäubungsmitteln handelt es sich vor allem um Kokain, Haschisch, Marihuana und Amphetamin.

Am gestrigen Donnerstag, dem 28. Mai, wurden sieben der insgesamt zehn vorläufig festgenommenen Personen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete in allen sieben Fällen die Untersuchungshaft an, sodass die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die drei übrigen Personen wurden aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

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