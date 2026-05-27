Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brennender LKW auf der B51

B51, Meckel (ots)

Am heutigen Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, geriet auf der B51 in Höhe Meckel ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr blieb die Straße für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Es wurde niemand verletzt.

Seit etwa 12:30 Uhr ist die B51 in Fahrtrichtung Trier wieder befahrbar. Die Spur in Fahrtrichtung Bitburg bleibt voraussichtlich bis Donnerstag, 28. Mai, gesperrt, da Spezialgerät für die Abschlepparbeiten notwendig ist. Eine Umleitung ab Helenenberg ist eingerichtet.

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