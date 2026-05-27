POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 23. Kalenderwoche

Birkenfeld (ots) - Seit dem heutigen Dienstag, den 26 Mai, wird eine in Brücken (Landkreis Birkenfeld) wohnende 12-Jährige vermisst. Zuletzt wurde die Vermisste am heutigen Tage gegen 13 Uhr in der Realschule in Birkenfeld gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 12-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte ...

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