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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 23. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 23. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 1. Juni:

L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin

Dienstag, 2. Juni:

B257, Niederstedem; B49, Bengel; A64, Igel; A602, Longuich

Mittwoch, 3. Juni:

B50, Altrich; L135, Saarburg; A64, Mesenich

Freitag, 5. Juni:

A602, Ruwer-Paulin

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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