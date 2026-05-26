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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Autos

Trier und Hermeskeil (ots)

Zwischen Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr, und Freitag, 22. Mai, 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines blauen Audi A3 im Naumborn in Hermeskeil ein und entwendeten Alkohol und eine Aktentasche.

In der Nacht von Freitag, 22. Mai, auf Samstag, 23. Mai, zwischen 23 und 7:29 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW Touareg Im Nonnenfeld in Trier ein und entwendeten zwei schwarze Werkzeugkoffer.

In derselben Nacht verschafften sich ebenso unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem weißen Dacia Dokker in der Saarstraße. Hier entwendeten sie ein Smartphone und Kleingeld.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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