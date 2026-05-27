POL-PPTR: Unbekannte stehlen 50 Einkaufswagen
Trier (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, dem 14. Mai, 21 Uhr, bis Samstag, dem 16. Mai, 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 50 Einkaufswagen vom Gelände eines Supermarktes am Trierer Verteilerkreis.
Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651/983-43390 bei der Polizei zu melden.
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