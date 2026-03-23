Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 52-Jähriger nach Unfallflucht gestellt - Polizei sucht weitere Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 20. März, gegen 15.20 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Erkelenzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Pkw-Fahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch im weiteren Einsatzverlauf durch Polizeibeamte ermittelt werden.

Nach Angaben des 28-jährigen Mofa-Fahrers befuhr er die Erkelenzer Straße. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs versuchte ihn ein Autofahrer zu überholen und touchierte dabei das Mofa. Der Autofahrer hielt neben dem leicht verletzten Mofa-Fahrer an, setze seine Fahrt jedoch nach kurzer Ansprache fort.

Ein Streifenwagenteam suchte anschließend die Halteranschrift auf und traf dort den mutmaßlichen Unfallverursacher an. Dieser machte auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck. Die Polizisten nahmen den 52-jährigen Autofahrer mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

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