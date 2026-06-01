Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bremsscheibe gerissen, überladen und zu lang - Holztransport musste stehen bleiben

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B50, Longkamp (ots)

Gleich aus mehreren Gründen mussten Polizeibeamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier am Freitagmorgen, den 29. Mai 2026, einem polnischen Holztransport die Weiterfahrt untersagen.

Die eingesetzten Beamten stoppten auf der B-50 bei Longkamp einen sechsachsigen Kurzholzzug, bei dem schnell der Verdacht einer deutlichen Überladung aufkam. Der Verdacht bestätigte sich bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen Brückenwaage. Aufgrund des Gewichts musste der Lkw und Anhänger getrennt verwogen werden. Hierbei wurde ein Gesamtgewicht von über 54 Tonnen und eine Überladung von über 35% festgestellt. Außerdem wurde statt der erlaubten 18,75m eine Gesamtlänge von knapp 19,50m vermessen. Aber das war noch nicht alles: Weiter wurde festgestellt, dass am Anhänger eine Bremsscheibe erheblich gerissen war und der Anhänger zudem auch andere Mängel aufwies. Aus all diesen Gründen wurde die Weiterfahrt untersagt und das Holz in mehreren Einzelfahrten befördert. Die Weiterfahrt des Anhängers bleibt weiter untersagt, bis die ausziehbare Deichsel eingezogen und vor allem bis die Bremsscheibe am Anhänger ausgetauscht worden ist. Außerdem lagen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers vor. Gegen das Unternehmen wurde ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

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