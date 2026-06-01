Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geldautomat versucht zu öffnen - nicht mehr betriebsbereit

Zerf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 28. Mai, auf Freitag, den 29. Mai, versuchten bislang unbekannte Täter, auf dem Parkplatz der Norma-Filiale in Zerf, den dortigen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Geldautomat ist nicht mehr betriebsbereit. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell