Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Bäckereien ein: Polizei bittet um Hinweise (15.06.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen in Rottweil und Zimmern ob Rottweil am Wochenende.

In Rottweil brachen die Einbrecher in der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 03:50 Uhr, in der Tuttlinger Straße eine von der Straße abgewandte Tür zur Bäckerei auf. Innerhalb der Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Tresor mit Wechselgeld.

In Zimmern ob Rottweil verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Rottweiler Straße. Im Inneren der Räumlichkeiten brachen die Täter eine weitere Zwischentür auf und entwendeten auch hier einen Tresor samt den Tageseinnahmen.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang auch zu einem Einbruch in Spaichingen (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6294500) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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