Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen Mitarbeiter eines Supermarktes an - Polizei sucht Zeugen (12.06.2026)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend einen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Ekkehardstraße angegriffen. Gegen 20.40 Uhr betraten zwei unbekannte Männer den "Afghan Market", nahmen Ware aus dem Regal und wollten das Geschäft anschließend ohne zu bezahlen wieder verlassen. Nachdem sie ein 24 Jahre alter Mitarbeiter daran hinderte, bedrohten und beleidigten sie ihn, verließen den Laden jedoch schließlich ohne die zuvor entnommenen Gegenstände. Kurz darauf kehrten die beiden Unbekannten in Begleitung zweier weiterer Männer zurück. Im weiteren Verlauf hielten zwei den 24-Jährigen fest, während ein anderer ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf schlug. Anschließend flüchteten alle vier in Richtung Herz-Jesu-Platz.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Angreifer nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell