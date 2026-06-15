Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall an einer Einmündung mit etwa 27.000 Euro Schaden (13.06.2026)

Rottweil (ots)

Am Samstag ist es in der Tuttlinger Straße in Rottweil zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Audi die Tuttlinger Straße aus Richtung Saline kommend. An der Einmündung Tuttlinger Straße/Steig ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Fahrer die Kurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit, übersteuerte sein Fahrzeug und kollidierte mit einem bereits bei Rotlicht wartenden Ford einer 42-Jährigen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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