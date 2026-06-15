Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, L415

Landkreis Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Auto - eine Schwerverletzte (14.06.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der L 415 bei Fluorn-Winzeln zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen.

Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin die L 415 von Fluorn in Richtung Peterzell. Auf einer geraden Strecke setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Busses an und übersah hierbei ein entgegenkommendes Auto einer 62-jährigen Fahrerin eines Opel. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Motorrad und der linken Fahrzeugfront des Autos. Die Motorradfahrerin stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Schadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell