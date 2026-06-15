POL-KN: (Immendingen
Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrradfahrer - ein Leichtverletzter (14.06.2026)
Immendingen (ots)
Am Sonntagvormittag ist es in der Schwarzwaldstraße in Immendingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen.
Ein 78-jähriger Fahrer eines VW wollte gegen 10 Uhr das Gelände einer Tankstelle in Fahrtrichtung Geisingen verlassen und übersah hierbei beim Queren eines Geh- und Radwegs einen 51-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg aus Richtung Geisingen befuhr. Bei der Kollision wurde der Zweiradfahrer über die Frontscheibe abgewiesen und kam auf Weg zum Liegen. Der 51-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell