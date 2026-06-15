Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrradfahrer - ein Leichtverletzter (14.06.2026)

Immendingen (ots)

Am Sonntagvormittag ist es in der Schwarzwaldstraße in Immendingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen.

Ein 78-jähriger Fahrer eines VW wollte gegen 10 Uhr das Gelände einer Tankstelle in Fahrtrichtung Geisingen verlassen und übersah hierbei beim Queren eines Geh- und Radwegs einen 51-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg aus Richtung Geisingen befuhr. Bei der Kollision wurde der Zweiradfahrer über die Frontscheibe abgewiesen und kam auf Weg zum Liegen. Der 51-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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