Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Nach Kollision mit Fahrzeug - Radfahrer sucht das Weite

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Sankt Katharinenstraße ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Radler wollte den Parkplatz offenbar verlassen und fuhr frontal in den Ford eines 44-Jährigen, der sich auf der Suche nach einem Parkplatz befand. Am Ford entstand dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Während der 44-Jährige den Schaden an dem Wagen begutachtete, fuhr der Radler davon. Der Radfahrer wird als 10- bis 12-jähriger Junge mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Er war mit einem schwarz/weiß/blauen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Buben geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf melden.

Weingarten (Landkreis Ravensburg)/Pfullendorf

Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Über 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mini verursacht und in der Folge das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte den Mini beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Wagen war am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr am Broner Platz in Weingarten abgestellt und am Mittwoch zwischen 10 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Äußeren Mühlweg in Pfullendorf. Der Besitzer des Mini entdeckte die Beschädigung am Mittwoch und erstattete Anzeige wegen Fahrerflucht. Personen, die den Unfall an einer der beiden Örtlichkeiten beobachtet haben oder die Hinweise zu dessen Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Pfullendorf melden.

Bad Saulgau

Geplatzter Hydraulikschlauch sorgt für Ölspur

Ein geplatzter Hydraulikschlauch an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine hatte am Donnerstag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, Vertretern des Umweltamts, des Bauhofs sowie eine Sperrung der Martin-Staud-Straße/B 32 zur Folge. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 10 Uhr über die rund 200 Meter lange Ölspur informiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren rund 100 Liter Hydrauliköl ausgetreten, das sich auf beide Fahrspuren verteilte. Die Reinigungsarbeiten, bei denen unter anderem eine Kehrmaschine eingesetzt war, dauerten bis gegen 12 Uhr an.

Herbertingen

Gefahrguttransport zu schnell und mit mangelnder Ausrüstung unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf den 36 Jahre alten Fahrer eines Gefahrguttransports nach einer Polizeikontrolle am Donnerstag zu. Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen stoppten den 36-Jährigen, der auf seinem Fahrzeug fast 24 Tonnen Fluorwasserstoffsäure geladen hatte, am frühen Nachmittag auf der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor deutlich zu schnell unterwegs gewesen war und die erforderlichen Transportpapiere nicht vorweisen konnte. Zudem führte er die vorgeschriebene Bordausrüstung für einen Gefahrenfall nur teilweise und in einem außen angebrachten Kunststoffbehältnis mit, das unter Wasser stand. Dadurch war die Bordausrüstung nicht mehr einsatzfähig. Der 36-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen und für die Behebung der Mängel sorgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell