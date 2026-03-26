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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand auf Firmengelände sorgt für hohen Sachschaden

Ravensburg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Beim Brand eines Müllschredders auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Bleicherstraße ist am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe mehrerer hunderttausend Euro entstanden. Kurz nach 15.30 Uhr vernahmen Arbeiter beim Schreddern von Müllsäcken eine Explosion, in deren Folge die Maschine in Brand geriet. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr versuchten die Arbeiter, das Feuer mit Bauschutt zu ersticken. Die Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften zur Bekämpfung der Flammen am Brandort eingesetzt und konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Teile der Mülldeponie verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Stadionstraße im Bereich der Bahnbrücke zeitweise gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 17 Uhr an. Personen wurden nicht verletzt. Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang noch unklar ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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