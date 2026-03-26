Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg / A 96

Mehrere 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Mehrere 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord entstanden. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Wagens des Herstellers "Lucid" war mit offensichtlich rund 160 km/h auf der Autobahn unterwegs, als in über einem Kilometer Entfernung ein Sattelzug-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Als der 46 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs bemerkte, dass der mit hoher Geschwindigkeit von hinten nahenden Pkw nicht langsamer wurde, versuchte er noch, seinen Lkw nach rechts zu lenken, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der 20-Jährige, der den Lkw eigenen Angaben zufolge wahrgenommen hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und streifte die Mitteilleitplanke sowie den Auflieger des Lkw. Beide Unfallbeteiligten konnten auf dem Seitenstreifen anhalten, verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden am Lucid wird auf rund 30.000 Euro beziffert, der Schaden am Sattelauflieger und der Leitplanke dürfte insgesamt wenige tausend Euro betragen. Nach Angaben des 20 Jahre alten Unfallverursachers griffen die Bremsen seines Wagens nicht. Ob möglicherweise ein technischer Mangel ursächlich für den Unfall war, ist derzeit noch unklar.

Baindt / B 30

Bei Starkregen Leitplanke touchiert und von Fahrbahn abgekommen

Bei eigenen Angaben zufolge plötzlich einsetzendem Starkregen hat am Mittwochabend ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der B 30 bei Baindt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Gegen 18.30 Uhr touchierte er mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Enzisreute zunächst die Mittelleitplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Leitpfosten herausgerissen. Am Mercedes entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen.

Ravensburg

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem an einem geparkten VW auf der Freifläche an der Oberschwabenhalle eine Scheibe offensichtlich mutwillig eingeschlagen worden ist. Der Wagen war zwischen Montag, 7 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte die eingeschlagene Beifahrerscheibe und verständigte die Polizei. Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Aulendorf

Unfallflucht

Wohl beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr im Riedweg einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Mondeo gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Am Ford konnten Beamte des Polizeipostens Altshausen weiße Lackantragungen feststellen, Angaben einer Zeugin zufolge dürfte das nicht näher bekannte Verursacherfahrzeug ein Reutlinger Teil-Kennzeichen (RT) gehabt haben. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Am Ford entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Isny im Allgäu

Kind nicht angeschnallt

Mit einem Bußgeld muss eine 30 Jahre alte Autofahrerin rechnen, die am Mittwochvormittag von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu im Stadtgebiet gestoppt wurde. Das dreijährige Kind der Frau stand während der Fahrt ohne jegliche Sicherung hinter dem Beifahrersitz. Die Fahrerin zeigte sich einsichtig und konnte ihre Fahrt nach einem eindringlichen Gespräch fortsetzen. Sie wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell