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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wilhelmsdorf / Pfrungen

Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß zweier Pkws

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:55 Uhr kam es auf der L201B am Ortsausgang Pfrungen in Richtung Ruschweiler / Denkingen zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Autos. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Dacia Lodgy aus Richtung Denkingen nach Pfrungen. Kurz vor dem Ortseingang, ausgangs einer Kurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem aus Pfrungen in Richtung Ruschweiler entgegenkommenden Pkw Ford Tourneo. Durch den Aufprall wurden alle Insassen des Dacia verletzt. Die Fahrerin erlitt dabei schwere, allerdings nach jetzigem Stand keine lebensgefährlichen Verletzungen. Bei den 5 weiteren Insassen handelte es sich um Kinder und Jugendliche einer Betreuungseinrichtung. Diese zogen sich leichte Verletzungen zu, die teilweise in Krankenhäusern weiterer medizinischer Versorgung bedurften. Die alleine in ihrem Ford befindliche 26-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford von der Fahrbahn ins angrenzende Feld abgewiesen und kam dort zum Unfallendstand. Aufgrund der bei Meldungseingang unklaren Lage über Art und Anzahl der Verletzten wurden insgesamt 17 Rettungsfahrzeuge mit 45 Rettern/-innen, die Feuerwehr mit 1 Fahrzeug und 14 Feuerwehrleuten, sowie ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geschickt. Die Polizei war zeitweise mit 3 Streifen an der Unfallstelle. Die L201B war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, die anschließende Bergung der beteiligten Autos und die abschließende Reinigung der Fahrbahn für den Verkehr voll gesperrt. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen werden auf jeweils 20 000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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