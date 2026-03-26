Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße entstanden. Eine 39-jährige Mercedes-Lenkerin missachtet eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit die Vorfahrt der 41-jährigen Fahrerin eines Mazdas. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Fahrradfahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert mit Pkw

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer hat sich leicht verletzt, als er am Mittwochmittag in der Paulinenstraße auf einem Gehweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr und dabei von einem Pkw übersehen wurde. Bei der Kollision stürzte der junge Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst konnte er seine Fahrt fortsetzen. Am Mercedes des 84-jährigen Autofahrers entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Friedrichshafen

Nach Verkehrsunfall unerlaubt entfernt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Der Unbekannte kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem hinteren linken Radkasten eines dort geparkten Audis und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Notfall vorgetäuscht - Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen 21-Jährigen

Ein 21-Jähriger hat am Dienstag auf der L195 und der B31 mehrere Fahrzeuge angehalten und einen familiären Notfall vorgetäuscht, um an Geld für angebliches Benzin zu gelangen. Dadurch gelang es ihm, eine 25-Jährige dazu zu bringen, ihm mehrere hundert Euro zu geben. Als bei der 25-Jährigen Zweifel aufkamen, verständigte sie die Polizei, wo sie über die Betrugsmasche informiert wurde. Kurze Zeit später meldete sich ein 35-Jähriger bei der Polizei, da er ebenfalls von dem 21-Jährigen angesprochen worden war. Daraufhin konnten die Beamten den 21-Jährigen kontrollieren und so das Geld der 25-Jährigen beschlagnahmen. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Überlingen wegen Betrugs. Informationen zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen erhalten sie auf www.polizei-beratung.de.

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