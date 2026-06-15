Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - Bei Wohnungsdurchsuchung Diebesgut, Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden - 43-Jähriger in Haft (12.06.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben mit Unterstützung durch Kräfte umliegender Dienststellen und des Polizeipräsidiums Einsatz bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitagmorgen zahlreiches Diebesgut, Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden.

Nachdem unbekannte Täter bereits im Februar bei einem Einbruchdiebstahl in die Wohnung eines 79-Jährigen zahlreiche Gold- und Silbermünzen mit beträchtlichem Wert entwendeten, gelangte ein 43-jähriger Mann aus Singen im Rahmen umfangreicher Ermittlungen schließlich in den Fokus der Polizisten.

Da sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete, ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an, die schließlich am Freitagmorgen mit zahlreichen Einsatzkräften vollzogen wurde. Dabei fanden die Beamten nicht nur die Münzen des 79-Jährigen, sondern weitere Gold- und Silbermünzen aus einem anderen, bislang ungeklärten Diebstahl auf. Damit nicht genug, stellten sie zudem mehrere Schusswaffen, Munition, Betäubungsmittel und Medikamente in den Räumlichkeiten des Mannes sicher.

Den 43-Jährigen nahmen sie vor Ort vorläufig fest. Auf Antrag der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz stellte diese umgehend Haftantrag, der nach Vorführung durch einen Richter in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Singen zu den Diebstählen, den Waffen und den aufgefundenen Drogen dauern an.

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