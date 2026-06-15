Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 8-Jähriger mit E-Scooter bei Unfall auf der Uhlandstraße verletzt (13.06.2026)

Singen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Uhlandstraße am Samstagmittag verletzt worden. Der 8-Jährige fuhr mit einem E-Roller auf dem Gehweg der Uhlandstraße. An der Harsenstraße querte der Junge die Fahrbahn und prallte dabei mit einem VW einer 61-Jährigen zusammen. Dabei erlitt der 8-Jährige zum Glück vermutlich nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus.

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