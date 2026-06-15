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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (13.06.2026)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf dem Fahrradweg an der Landesstraße 205 zwischen Mahlspüren i.T. und Billafingen am Samstagabend. Gegen 19 Uhr fuhr ein 62-Jähriger auf dem Radweg in Richtung Billafingen. Dabei kam er vermutlich alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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