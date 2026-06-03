Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Motorrollers

Erfurt (ots)

Gestern (02.06.2026) wurde ein Motorroller im Erfurter Norden gestohlen. Der 21-jährige Eigentümer hatte sein Zweirad im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lowetscher Straße abgestellt. Diebe stahlen den Roller und flohen anschließend unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Lowetscher Straße oder zum Verbleib des Motorrollers machen können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0136407 zu melden. (SO)

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