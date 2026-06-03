Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kupferkabel aus Mehrfamilienhaus gestohlen.
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte in Erfurt mehrere hundert Meter Kupferkabel. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum vom 28.05.2026 bis gestern (02.06.2026) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Moskauer Platz. Anschließend durchtrennten die Diebe mehrere Kabelstränge und stahlen diese. Der Wert der Beute wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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