LPI-EF: Kupferkabel aus Mehrfamilienhaus gestohlen.

Landkreis Sömmerda (ots) - Bereits vergangenes Wochenende hatten es Unbekannte in Buttstädt auf die Lagerhalle eine Firma abgesehen. Die Täter gelangten zunächst über einen Feldweg auf das Betriebsgelände. Dort zerschnitten sie mit einem unbekannten Schneidwerkzeug einen Stacheldrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Anschließend begaben sie sich zu einer Lagerhalle und schnitten ein Loch in die ...

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