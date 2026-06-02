Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits vergangenes Wochenende hatten es Unbekannte in Buttstädt auf die Lagerhalle eine Firma abgesehen. Die Täter gelangten zunächst über einen Feldweg auf das Betriebsgelände. Dort zerschnitten sie mit einem unbekannten Schneidwerkzeug einen Stacheldrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Anschließend begaben sie sich zu einer Lagerhalle und schnitten ein Loch in die Wellblechwand. Durch dieses gelangten sie in das Innere der Halle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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