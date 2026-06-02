Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Liegeradfahrer nach Unfallflucht mit verletztem Kind gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Erfurt, bei der ein 7-jähriges Mädchen verletzt wurde. Im Rahmen eines Spendenlaufs einer Grundschule fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines dreirädrigen Liegerades bereits am 21.05.2026 (Donnerstagvormittag) entgegen der Laufrichtung der Grundschulkinder im Bereich Klein Venedig und der dortigen Brücke über die Gera. Nach bisherigen Erkenntnissen verringerte der Mann seine Geschwindigkeit nicht, obwohl ihm mehrere Kinder entgegenkamen. Stattdessen blieb er augenscheinlich rücksichtslos in der Mitte des Weges und erfasste im weiteren Verlauf ein 7-jähriges Mädchen mit dem Vorderrad seines Liegerads. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht am Handgelenk und am Knie. Der Radfahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes, dreirädriges Liegerad mit braunem Seitenschutz gehandelt haben. Der Fahrer wurde als etwa 70 Jahre alter Mann mit Brille beschrieben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer bzw. dem Liegerad geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung des Aktenzeichens 0125489 entgegen. (DS)

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