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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung an Tesla

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung an Tesla
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Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet der Inspektionsdienst Süd nach einer unbekannten Frau, die in Erfurt einen Tesla beschädigt haben soll.

Die Gesuchte steht im Verdacht, bereits am 01.09.2025 (Montag) kurz vor 23:00 Uhr einen im Klostergang geparkten Tesla vom Typ Model 3 zerkratzt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte sie mit einem unbekannten Gegenstand einen etwa 30 Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube des Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Wer erkennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0229212/2025 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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