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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Helm auf gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Erfurt (ots)

Sonntagfrüh (31.05.2026) gegen 05:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Erfurter Norden ein Mopedfahrer ohne Helm auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige polizeibekannte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und darüber hinaus unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass das Kleinkraftrad beschädigt und die Zündkabel manipuliert worden waren. In der weiteren Folge wurde bekannt, dass das Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Rigaer Straße gestohlen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 18-jähriger polizeibekannter Jugendlicher im Verdacht, das Kleinkraftrad entwendet zu haben. Der 15-Jährige soll ihn dabei unterstützt haben. Nach Abschluss der Spurensicherung wurde das Fahrzeug an den Eigentümer zurückgegeben. Gegen die beiden Jugendlichen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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