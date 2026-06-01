Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Sturmschäden
Erfurt (ots)
Am Sonntagabend mussten Beamte der Erfurter Polizei zu einem unwetterbedingten Gefahrenereignis ausrücken. Ein ca. 20m hoher Baum am Juri-Gagarin-Ring brach in Folge des Sturms kurz über dem Boden und stürzte auf die Fahrbahn. Die Beamten sicherten den Ereignisort ab, während Kameraden der Erfurter Berufsfeuerwehr den Baum fachmännisch zerkleinerten und beräumten. Glücklicherweise kamen durch den Sturz keine Personen zu Schaden. Der Abschnitt war für ca. 30min einseitig gesperrt. (TH)
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