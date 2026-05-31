PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol- und Drogeneinfluss nach Vorfahrtsverstoß festgestellt

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu einem Beinaheunfall mit anschließenden strafrechtlichen Konsequenzen. Eine 34-jährige Fahrerin eines Citroën war auf der Stotternheimer Chaussee unterwegs, als ein 48-jähriger Opel-Fahrer aus einer Nebenstraße einbog und dabei ihre Vorfahrt missachtete. Nur durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung der Frau konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und soll dabei teilweise in Schlangenlinien gefahren sein. Die Citroën-Fahrerin hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, welche den Verkehrsteilnehmer an dessen nahegelegener Wohnanschrift antreffen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 19:55

    LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagfrüh in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich der Friedrich-Engels-Straße kontrollierten die Beamten gegen 01:30 Uhr einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein durchgeführter Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 18:57

    LPI-EF: Schild schlägt Flasche

    Erfurt (ots) - Kurz nach Mitternacht des 30.05.2026 wurde die Polizei Erfurt-Süd auf den Erfurter Wiesenhügel gerufen. Grund hierfür war ein 40-jähriger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als Grund hierfür, kam der reichliche Konsum von Alkohol und chemischen Betäubungsmitteln in Betracht. Die eingesetzten Beamten des ID Erfurt Süd und der Bereitschaftspolizei versuchten ihn zunächst kommunikativ davon zu überzeugen, sich im Krankenhaus behandeln ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 16:19

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda

    Kölleda (ots) - Am 30.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda in Kölleda, Backleber Tor eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h konnten innerhalb von zwei Stunden 19 Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter ist ein 37-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW, welcher die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h (nach Toleranzabzug) durchfuhr. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren