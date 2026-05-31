Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol- und Drogeneinfluss nach Vorfahrtsverstoß festgestellt

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu einem Beinaheunfall mit anschließenden strafrechtlichen Konsequenzen. Eine 34-jährige Fahrerin eines Citroën war auf der Stotternheimer Chaussee unterwegs, als ein 48-jähriger Opel-Fahrer aus einer Nebenstraße einbog und dabei ihre Vorfahrt missachtete. Nur durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung der Frau konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und soll dabei teilweise in Schlangenlinien gefahren sein. Die Citroën-Fahrerin hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, welche den Verkehrsteilnehmer an dessen nahegelegener Wohnanschrift antreffen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ER)

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