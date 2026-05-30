Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schild schlägt Flasche

Erfurt (ots)

Kurz nach Mitternacht des 30.05.2026 wurde die Polizei Erfurt-Süd auf den Erfurter Wiesenhügel gerufen. Grund hierfür war ein 40-jähriger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als Grund hierfür, kam der reichliche Konsum von Alkohol und chemischen Betäubungsmitteln in Betracht. Die eingesetzten Beamten des ID Erfurt Süd und der Bereitschaftspolizei versuchten ihn zunächst kommunikativ davon zu überzeugen, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Dies stieß jedoch auf wenig Gegenliebe. Da der Mann mit einer Glasflasche bewaffnet war, mussten die Beamten besonders auf ihre Eigensicherung achten. Schlussendlich wurde der Mann unter Zuhilfenahme eines Einsatzschildes überwältigt. Bei der notwendigen Fesselung wehrte sich der Mann gegen die Polizeikräfte, konnte aber letztendlich unverletzt an medizinisches Personal übergeben werden. (nb)

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