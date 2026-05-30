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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Containerbrand in Erfurt

Erfurt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Freitagabend in Erfurt einen Papiercontainer in Brand. Zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr entzündete der Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise den Inhalt eines umfriedeten Papiercontainers in der Carl-Zeiß-Straße in Erfurt. Das Feuer wurde jedoch rechtzeitig bemerkt und gelöscht, sodass sich die Flammen nicht auf den Container ausbreiten konnten. Beschädigt wurde lediglich der darin befindliche Papiermüll.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd zu melden. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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