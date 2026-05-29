Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewöhnliche Robinie schlägt zu

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Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 29.05.2026 stürzte im Bereich des Erfurter Herrenbergs aufgrund kurzer, aber heftiger Sturmböen ein Baum um. Die Baumkrone traf hierbei zwei am angrenzenden Gehweg parkende Pkw. Diese wurden durch das Geäst leicht beschädigt. Ein Hyunday erlitt diverse Kratzer sowie eine Eindellung im Dach. Ein Peugeot mehrere Kratzer am Dach und an der Beifahrerseite. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf 2.500 Euro. Durch die Feuerwehr wurde der Baum fachmännisch zerlegt und beräumt. Die Polizeibeamten verständigten die Fahrzeugeigentümer über den Vorfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt (MF)

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