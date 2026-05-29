Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stopp zwei betrunkene Fahrzeugführer

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei erwischte in der vergangenen Nacht zwei alkoholisierte Fahrzeugführer. Gestern Abend (28.05.2026) stoppten Polizisten gegen 20:50 Uhr eine 30-jährige Fahrradfahrerin in der Prager Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Weiterfahrt war für die 30-Jährige beendet. Stattdessen musste sie die Beamten auf eine Polizeidienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Heute Morgen (29.05.2026) führte eine Streifenbesatzung in der Markstraße eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und stattdessen die Beamten begleiten. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sie müssen mit empfindlichen Geldstrafen, Fahrverboten und Punkten in Flensburg rechnen. (SO)

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