PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stopp zwei betrunkene Fahrzeugführer

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei erwischte in der vergangenen Nacht zwei alkoholisierte Fahrzeugführer. Gestern Abend (28.05.2026) stoppten Polizisten gegen 20:50 Uhr eine 30-jährige Fahrradfahrerin in der Prager Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Weiterfahrt war für die 30-Jährige beendet. Stattdessen musste sie die Beamten auf eine Polizeidienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Heute Morgen (29.05.2026) führte eine Streifenbesatzung in der Markstraße eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und stattdessen die Beamten begleiten. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sie müssen mit empfindlichen Geldstrafen, Fahrverboten und Punkten in Flensburg rechnen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 11:33

    LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15 -Jähriger

    Erfurt/Pößneck (ots) - Die seit dem 17.05.2026 vermisste 15-Jährige aus Pößneck ist wohlbehalten in ihre Einrichtung zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.05.2026 wird somit zurückgenommen. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 08:35

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach mehreren Bränden im Erfurter Norden

    Erfurt (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden (29.05.2026) kam es im Erfurter Norden zu mehreren Bränden. Kurz vor 04:00 Uhr setzten Unbekannte an insgesamt fünf Tatorten in der Lowetscher Straße, der Györer Straße sowie im Bereich Riethstraße/Fuchsgrund Mülltonnen und mehrere Baustellenzäune in Brand. In einem Fall kam es zudem zu Verrußungen an einem Schaltschrank. Aufgrund der räumlichen Nähe und der ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 07:45

    LPI-EF: Passanten unterstützen Polizeibeamte nach tätlichem Angriff

    Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag (28.05.2026) griff ein 39-jähriger Mann in Erfurt eine Streifenbesatzung an. Der bereits polizeibekannte Mann lief gegen 15:00 Uhr mittig auf der Fahrbahn der Talstraße in Richtung Boyneburgufer und sorgte dadurch für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Weder auf Hupen noch auf Aufforderungen anderer Verkehrsteilnehmer, die Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren